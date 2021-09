Schwerpunkte

Eine Unternehmerin mit Weitblick

29.09.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Trude Maier, die Senior-Verlegerin der Nürtinger Zeitung und Wendlinger Zeitung, ist wenige Wochen nach ihrem 90. Geburtstag verstorben.

NÜRTINGEN. Wenige Wochen nach ihrem 90. Geburtstag ist am Sonntag Trude Maier, die Senior-Verlegerin der Nürtinger Zeitung und der Wendlinger Zeitung, verstorben. Über 50 Jahre stand sie an der Spitze des Verlags. Ihre großartige Lebensleistung wurde Ende der 1990er-Jahre mit der Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg und der Staufermedaille 2004 gewürdigt.

Trude Maier übernahm als junge Frau das Vermächtnis ihres Onkels Gustav Senner. Mit unternehmerischem Weitblick ist es ihr gelungen, den Verlag und die Zeitung in der Stadt und im Altkreis Nürtingen zu verankern. Auf der langen Wegstrecke von über 50 Jahren hat die Verstorbene eine ganze Reihe technologischer Quantensprünge im Verlagswesen und in der Medienlandschaft nicht nur miterlebt, sondern in ihrem Unternehmen, ja ihrer Zeitung, aktiv gestaltet.

In einer damals noch von Männern dominierten Geschäftswelt hat sie sich nicht nur erfolgreich behauptet, sondern mit Mut, Energie und und Beharrlichkeit die Weichen so gestellt, dass der Verlag bis heute seine Selbstständigkeit erhalten konnte.