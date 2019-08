Eine Stadt radelt fürs Klima

28.08.2019, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Nürtingen ist zum dritten Mal bei der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ dabei

Ein guter Schluss ziert alles. Und damit das Stadtradeln in Nürtingen zum Ende der bundesweiten Aktion auch richtig gut wird, rührt Nürtingens Klimaschutzmanager Thomas Kleiser die Werbetrommel. Im letzten Jahr radelten 250 Teilnehmer in 23 Teams insgesamt 56 000 Kilometer zusammen, dieses Ergebnis will man bei der dritten Teilnahme nun übertreffen.

Oberbürgermeister Johannes Fridrich freut sich auf viele Teilnehmer beim Stadtradeln. Foto: nt

„Stadtradeln“ ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses zur Förderung des Radverkehrs. Im Jahr 1990 schlossen sich rund 1700 Städte und Gemeinden in 26 europäischen Länder – Nürtingen trat 1995 bei – zusammen, um Kohlendioxid-Emissionen zurückzufahren und gleichzeitig für das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel zu werben. Die beim Stadtradeln teilnehmenden Kommunen können sich für einen Zeitraum zwischen dem 1. Mai und dem 30. September entscheiden, an dem an 21 aufeinander folgenden Tagen alle Kilometer aller Teilnehmer zusammengezählt werden. In Nürtingen wird das vom 10. bis 30. September sein.