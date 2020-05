Schwerpunkte

Eine schöne Tradition

15.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Roswitha Lang aus Oberensingen ist die nächste Gewinnerin der Verlosungsaktion NTkauftlokal. Im Modegeschäft Tresor Lifestyle hatte sie sich ein T-Shirt sowie eine Maske gekauft. Die Rechnung des Einkaufs bekommt sie nun erstattet. „Die Maske ist besonders“, erzählt die Gewinnerin: „Sie liegt am Kinn, dem Mund und der Nase an, aber nach oben ist sie offen.“ So falle das Atmen leichter, trotzdem sei man geschützt. Lang ist fast jeden Freitag in der Nürtinger Innenstadt unterwegs: „Das ist eine schöne Tradition, um die Woche ausklingen zu lassen.“ Das Bild zeigt Roswitha Lang (Mitte) mit Gudrun Klopfer vom Verein Citymarketing und Frank Schweizer von Tresor Lifestyle. skr/Foto: CM