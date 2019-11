Eine musikalische Wanderung für krebskranke Kinder

Zum achten Mal gab es das Jahreskonzert der Musikwerkstatt im Schlosskeller in Nürtingen unter der Leitung von Britta Lässing und Yvonne Urban. Bei insgesamt vier Konzerten sorgten die Schüler der Musikwerkstatt in Dirndl und Lederhose für eine einzigartige Atmosphäre und spielten sich mit Keyboard, Gitarre, Schlagzeug, Block- und Querflöten in die Herzen der Zuschauer im viermal voll besetzten Schlosskeller. Auch die Kleinen aus dem Programm Musikfantasie nahmen an der musikalischen Wanderung teil und begeisterten mit ihren Auftritten. Für eine Überraschung sorgte der Musikwerkstattchor, der in Zwergenkostümen auftauchte und vor einer Almhütte ein Bergfest ankündigte. Die eigene Band begleitete die Aufführungen. Tim Lässing forderte als Andreas Gabalier Publikum und Kinder zum Tanzen auf. Die Einnahmen der Konzerte gehen an den Verein Anna zur Unterstützung krebskranker Kinder. pm