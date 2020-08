Schwerpunkte

Eine Melodie für Millionen komponiert

25.08.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Nürtinger Straßennamen (10): Der in Oberensingen geborene Pfarrer Friedrich Glück hat „In einem kühlen Grunde“ vertont

Täglich fahren oder gehen wir durch Nürtingens Straßen – und manchmal fragen wir uns, was hinter ihren Namen steckt. Allein über 30 Wege und Straßen in der Hölderlinstadt sind nach ehemaligen Bewohnern Nürtingens benannt. In einer Serie stellen wir einige von ihnen vor. Heute geht es um die Friedrich-Glück-Straße in Oberensingen, wo er auch 1793 geboren wurde.

NÜRTINGEN. In Oberensingen hat Friedrich Glück das Licht der Welt erblickt. Daher gibt es in dem Nürtinger Stadtteil auch die Friedrich-Glück-Straße. Außerdem wurden eine Halle und die Grundschule nach dem 1793 geborenen Pfarrer und Komponisten des Lieds „In einem kühlen Grunde“ benannt, dessen Text von Joseph von Eichendorff stammt. Die Schule und die Halle sind zwar in unmittelbarer Nachbarschaft voneinander, befinden sich allerdings nicht in der Friedrich-Glück-Straße. Die ist zweigt nämlich von der Stuttgarter Straße ab und schlängelt sich – nicht allzu weit entfernt vom Freibad – bergauf bis zum römischen Gutshof.