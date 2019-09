„Eine Liebesheirat war es nicht“

30.09.2019, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Am Freitag wurde in der Friedrich-Glück-Halle an die Eingemeindung Oberensingens nach Nürtingen vor 100 Jahren erinnert

Eine gelungene und abwechslungsreiche Jubiläumsfeier anlässlich der hundertjährigen Eingemeindung Oberensingens nach Nürtingen, feierten am Freitagabend 300 Gäste in der Friedrich-Glück-Halle. Die Festredner sprachen von einer anfangs aus einer Notlage entstandenen Zwangsehe, die zwischenzeitlich aber zu einer harmonischen Verbindung gereift ist.