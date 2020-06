Schwerpunkte

„Eine Hierarchie der Hautfarben“

13.06.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Nach dem Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd gibt es weltweit Proteste gegen Rassismus – Auch in und um Nürtingen haben Menschen mit Vorurteilen und Fremdenhass zu kämpfen

Es sind schräge Blicke in der Öffentlichkeit, Zutrittsverbote oder Sprüche, die verletzen – Rassismus äußert sich nicht nur in Gewalttaten. Täglich werden Menschen damit konfrontiert, es ist ein Teil vieler Leben. Betroffene berichten von ihren Erfahrungen.

Proteste gibt es auch in Stuttgart. Foto: Julian Rettig/Lichtgut

Menschen halten Schilder mit der Aufschrift „Black Lives Matter“ (zu Deutsch: „Schwarze Leben zählen“) in die Höhe und erinnern an die Namen von George Floyd oder Breonna Taylor. Beide sind in den USA von Polizisten getötet worden, obwohl sie unbewaffnet waren. Ihr Tod und der zahlreicher anderer Menschen mit farbiger Haut erregt Aufsehen: Weltweit gehen Unterstützer auf die Straßen und protestieren gegen Fremdenhass.