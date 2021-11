Schwerpunkte

Eine Absenkung der Kreisumlage zeichnet sich ab

12.11.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die Kreistagsfraktionen brachten ihre Positionen zum Kreishaushalt ein. In welchem Umfang der Umlage-Hebesatz abgesenkt wird, steht bislang aber noch nicht fest. Der Klimaschutz dominierte die Reden.

Bei der zweiten Lesung des Kreishaushalts herrschte Maskenpflicht und es gab auch einige Lücken in den Reihen, weil Kreisräte das digitale Angebot nutzten. Fotos: Holzwarth

Nachdem Landrat Heinz Eininger Anfang Oktober den Entwurf für den kommenden Haushalt eingebracht hatte, waren gestern in der Kreistagssitzung im Landratsamt die Fraktionen mit ihren Vorstellungen zum Etat für das Jahr 2022 an der Reihe. Der Landrat schlägt eine Senkung der Kreisumlage von 30 auf 29,3 Prozentpunkte vor, was bei einigen Fraktionen Zustimmung findet, während die CDU, die Freien Wähler und die SPD für eine weitere Absenkung des Hebesatzes plädieren.