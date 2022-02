Schwerpunkte

Einbahnregelung soll Schleichverkehr im Nürtinger Wohnquartier ausbremsen

04.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Mitarbeiter der Stadtverwaltung trafen sich mit Vertretern der Bürgerinitiative Kleintischardt. Einbahnstraßenregelung in der Christophstraße und Vorfahrtsänderung an der Gerber-/Werastraße sollen Verkehrsaufkommen reduzieren.

Linksabbiegen von der Gerber- in die Christophstraße soll nach der Anordnung der Einbahnregelung nicht mehr möglich sein. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Sperrung der Alleenstraße im letzten Sommer brachte das Fass zum Überlaufen: Schon seit längerer Zeit beklagen sich Anwohner im Quartier Kleintischardt über zunehmenden Schleichverkehr. Dass es dieses Problem schon vor dem Stadtbalkon gab, das räumten jetzt Vertreter der Bürgerinitiative und der Quartiersentwicklung bei einem Runden Tisch mit Vertretern der Stadtverwaltung ein. Coronabedingt fand der Austausch nur im kleinen Kreis statt. Mit dem Ergebnis, so Oberbürgermeister Fridrich, seien alle zufrieden. Vorgeschlagen wurden von den Vertretern der Verwaltung verschiedene Lösungen, die Autofahrern eine ungehinderte Durchfahrt durch das Wohnquartier erschweren sollen. Die Christophstraße soll zur Einbahnstraße werden und an der Kreuzung Gerberstraße/Werastraße ist eine Änderung der Vorfahrtsregelung geplant. „Eine Anwohnerparkregelung wird ebenso geprüft, wie verschiedene Vorschläge der Bürgerinitiative“, so Ordnungsamtsleiter Peter Herrle.