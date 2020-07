Schwerpunkte

Ein wohlschmeckendes Signal der Wertschätzung

28.07.2020 05:30

In aller Munde ist die derzeitige Diskussion des Pflegebonus für die Pflegekräfte im Krankenhaus. Durch Versprechungen aus der Politik sind Erwartungen beim Pflegepersonal in den Kliniken geweckt worden, einen steuerfreien Pflegebonus zu erhalten, die nun nicht erfüllt werden. Das kann so nicht sein, dachte sich Fritz Schlotz aus Reudern. Spontan beschlossen der schwäbische Bäcker und seine Familie, dass sie den Pflegebonus zwar nicht ersetzen können, aber auf ihre Art dem Pflegepersonal etwas zukommen lassen könnten. So wurde die Idee, aus Brezelteig Buchstaben für das Wort „SOLIDARITAET!“ zu backen, in die Tat umgesetzt. Die großzügig belegten 13 „Brezel-Buchstaben“ und zusätzliche Kuchen wurden von den Mitarbeitern der Medius Klinik Nürtingen aller elf Stationen und der Zentralen Notaufnahme und dem Patienten Service Center mit großer Freude und Dankbarkeit entgegengenommen. Diese Geste des schwäbischen Familienbäckers war nicht nur ein Energieschub, sondern auch ein Signal an die Mitarbeiter, dass ihre Arbeit und ihr Engagement wertgeschätzt werden. pm