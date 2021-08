Schwerpunkte

Linken-Kandidat Hüseyin Sahin: Ein Weiter so darf es nicht geben

24.08.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Bundestagswahl 2021: Der 33-jährige Hüseyin Sahin tritt für Die Linke an. Er setzt sich für „soziale Klimagerechtigkeit“ ein. Menschen mit niedrigen Einkommen sollen gestärkt und „Klimaschädiger“ zur Kasse gebeten werden.

Hüseyin Sahin gefällt der „belebte, schöne Platz mit sehr diversen und bunten Menschen“ vor der Nürtinger Stadthalle. Foto: Ralf Just

NÜRTINGEN. „Soziale Klimagerechtigkeit ist ein Alleinstellungsmerkmal der Linkspartei“, sagt Hüseyin Sahin (der Nachname wird „Schahin“ ausgesprochen). Menschen mit höheren Einkommen hätten meistens einen größeren CO2-Abdruck. „Sie fliegen öfter und verbrauchen mehr Wohnfläche pro Person. Wer viel CO2 verbraucht, sollte auch einen größeren finanziellen Beitrag leisten.“ Sahin denkt dabei vor allem an die 100 größten Unternehmen des Landes, die allein für 70 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich seien. „Die Konzerne haben den größten Profit und schaden dem Klima am meisten. Wir müssen uns mit den Klimaschädigern anlegen.“ Da die Politik jedoch „leider käuflich geworden“ sei, wollen die Linken generell Parteispenden von Unternehmen verbieten. „Die Maskenaffäre der CDU hat das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik verletzt und damit auch negative Auswirkungen auf die Impfbereitschaft.“ Mit dem Wachsen der Armut in Deutschland steige die Politikverdrossenheit und die Wahlbeteiligung gehe zurück, so Sahin. „Ein Schaden für die Demokratie.“