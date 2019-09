Ein schwäbelnder Grüffelo und der schaurige Schusch

Kinderprogramm der Stadtbücherei im zweiten Halbjahr

„Rico, Oskar und das Herzgebreche“ steht als szenische Lesung der Württembergischen Landesbühne im Programm der Stadtbücherei. Foto: Daniela Aldinger

NÜRTINGEN (nt). Die Tage werden wieder kürzer und das Wetter ist auch nicht mehr ganz so einladend, um stundenlang draußen herumzutollen. Was gibt es da Schöneres, als gemeinsam mit Freunden zu spielen, zu rätseln, Geschichten zu lauschen oder mit einem Buch in Fantasiewelten abzutauchen? In den Haupt- und Zweigstellen der Nürtinger Stadtbücherei können Kinder und Jugendliche in den kommenden Wochen genau das tun. Unter anderem begegnen sie dabei dem schaurigen Schusch und einem schwäbelnden Grüffelo.