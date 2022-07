Schwerpunkte

Ein Leben für die Kunst

26.07.2022

Der Kunstschul- und HKT-Dozent Prof. Dr. Albrecht Leuteritz ist tot.

NÜRTINGEN. Anfang Juli verstarb in Nürtingen unerwartet Professor Dr. Albrecht Leuteritz. Um ihn trauern seine Freunde, die Mitglieder des Forums Ilse und K. H. Türk, dessen Gründungsmitglied und langjähriger zweiter Vorsitzender er war, sowie viele seiner früheren Kolleginnen und Kollegen der Universität Tübingen und der ehemaligen Hochschule für Kunsttherapie, heute Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen, und seiner ehemaligen Studenten.

Albrecht Leuteritz wurde 1937 in Hamburg geboren. Nach einem teils abenteuerlichen Leben studierte er Philosophie, Germanistik, Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften in Hamburg, Zürich und Tübingen, wo er dann in den 1980er-Jahren bei Prof. Zifreund promovierte. Bevor er Dozent für Kunstgeschichte an der von Prof. Türk gegründeten Freien Kunstschule Nürtingen (FKN) wurde, unterrichtete er unter anderem Führungskräfte bei Daimler in Rhetorik und Gesprächsführung.

Neben seiner Lehrtätigkeit veröffentlichte er auch wissenschaftliche Aufsätze. Hervorzuheben ist sein in 1993 veröffentlichter Aufsatz zu rezeptiver Kunsttherapie als Therapie ästhetischer Wahrnehmung. Eine grundlegende Arbeit, auf die sich heute noch namhafte Autoren beziehen.