Ein Herz und eine Seele

01.02.2020 05:30, Von Chiara Maier — E-Mail verschicken

Besonderer Hochzeitstag: Das Ehepaar Fütterer feiert am Sonntag seine diamantene Hochzeit

Die diamante Hochzeit ist etwas sehr Besonderes. 60 Jahre verheiratet zu sein ist ein Grund zum Feiern. Eleonore und Rudolf Fütterer haben ihren besonderen Hochzeitstag am Sonntag. Sie lernten sich in Kasachstan kennen und lieben. Sie kamen im Jahr 1990 gemeinsam nach Deutschland und wohnen seither in Nürtingen.

Das Ehepaar Fütterer feiert am Sonntag seine diamante Hochzeit. Foto: cm

NÜRTINGEN. Die beiden lernten sich im Jahr 1959 in Kasachstan kennen. Eleonore war zu Besuch bei ihrer Tante in der Hauptstadt Zelinograd, dem heutigen Nur-Sultan, wo auch Rudolf wohnte. In dieser Zeit verliebten sich die beiden ineinander.

Die Hochzeit fand am 2. Februar 1960 im Heimatort der heute 82-Jährigen statt. Gefeiert wurde im engen Familienkreis. „Es war eine kleine Hochzeit ohne ein großes Fest“, sagt Rudolf Fütterer.

Eine Hochzeitsreise machte das Paar damals nicht, noch im selben Jahr der Hochzeit kam ihre erste Tochter zur Welt.