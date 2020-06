Schwerpunkte

Ein Heimspiel für Wirtschaft und Umwelt

Das studentische Leben in Nürtingen trotzt dem Virus

HfWU, das Kürzel bezeichnet die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt. In den kommenden Wochen wird das „H“ für Heimspiel stehen. Dann werden während des „Heimspiels für Wirtschaft und Umwelt“ studentische Gruppen der HfWU ihre eigene Online-Fußball-EM gegeneinander spielen.

NÜRTINGEN/GEISLINGEN (hfwu). Nach dem Auftakt mit der Auslosung startet für die Studierendenteams analog zur echten EM das digitale Turnier. Am 22. und 23. Juni werden die Gruppenspiele ausgetragen. Gespielt wird das digitale eSports-Event auf gängigen Spielkonsolen. Eine Projektgruppe mit Studierenden beider Hochschulstandorte organisiert das Ganze und streamt die Spiele ab der K.-o.-Phase mit Live-Kommentar, direkt in die Zimmer der Studierenden.

Das vordergründig launige Sportevent hat einen ernsten Hintergrund: Für die große Mehrheit der rund 5500 Studierenden an der HfWU findet das laufende Sommersemester vor allem zu Hause am Computer statt. Sehr erfolgreich hatte die HfWU unmittelbar nach Beginn des Corona-Lockdowns auf digitale Lehre umgestellt. Ein Kraftakt, durch den seither über 850 Lehrveranstaltungen ausschließlich online angeboten werden. Umfragen an der Hochschule zeigen, dass die Mehrheit der Studierenden damit gut zurechtkommt und sie zum großen Teil mit der Qualität dieser neuen Lehrformen zufrieden sind.