„Ein großes Gemeinschaftswerk“

27.08.2020

Nils Schmid war zu Besuch beim Nürtinger Unverpackt-Laden Glas & Beutel

Vor rund einem Jahr haben die Umbauten in der Marktstraße 10 zum ersten Unverpackt-Laden im Landkreis Esslingen begonnen. Der Bundestagsabgeordnete Nils Schmid beglückwünschte nun vor Ort das Gründerteam um den Aufsichtsratsvorsitzenden Roman Renz und die Vorstände Rena Junginger, Klaus Seeger und Michael Medla zu dem „Vorzeigeprojekt“.

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Nils Schmid (rechts) hat sich bei seinem Besuch bei Glas & Beutel unterhalten mit (von links) Sophie Gasser (Team Öffentlichkeitsarbeit), Michael Medla (Vorstandsmitglied), Roman Renz (Aufsichtsratsvorsitzender) und Joerg Hauber (Aufsichtsratsmitglied). pm

NÜRTINGEN (pm). Das Gründerteam betonte die Kombination des Sozialen und Ökologischen im Konzept. „Glas & Beutel“ stehe nicht nur für die Senkung des Plastikkonsums und sei ein mit rund 600 Produkten breit aufgestellter Biohändler, sondern vor allem auch ein Beispiel für ein alternatives Modell zur Innenstadtbelebung. „Wir sind überzeugt, dass wir uns dem Onlinegroßhandel nur mit einer Vielfalt an regionalen Unikaten entgegenstellen können. Nürtingen hat hier inzwischen das Potenzial zur Vorzeigestadt in puncto Nachhaltigkeit“, sagt Vorstand Michael Medla. Daher sei man nun nach dem erfolgreichen Aufbau des Ladens auch an Kooperationen und einem gemeinsamen Auftreten mit den anderen Akteuren in Nürtingen interessiert – vom Forum zukunftsfähiges Nürtingen über die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt bis hin zum neuen Fair-Fashion-Laden. Insbesondere freuen sich die Vorstände auch über das neue Welthaus-Projekt des Weltladens.