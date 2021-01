Schwerpunkte

Ein Glücksbringer wird zum Problem

18.01.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Die Mistel breitet sich auch im Nürtinger Raum aus – Fachleute kritisieren eine nachlässige Pflege der Streuobstwiesen

Jetzt in der Winterzeit fällt es besonders ins Auge: In vielen Bäumen hängen Misteln. Da auch Apfelbäume stark betroffen sind, entwickelt sich der Baumparasit zu einem Problem für die Streuobstwiesen der Region. Fachleute kritisieren, dass sich oft nicht um die nötige Baumpflege gekümmert wird. Das beschleunige die Verbreitung noch.

Stark mit Misteln befallene Bäume wie diesen sieht man mittlerweile immer häufiger. Foto: Just

NÜRTINGEN. Für die Kelten war sie eine heilige Pflanze. Bei uns schmückt sie in der Weihnachtszeit viele Haustüren und gilt als Glücksbringer: die Mistel. Im Winter bildet die immergrüne Pflanze einen starken Kontrast zu den kahlen Baumkronen, in denen sie sich einnistet. Was manche als willkommene farbliche Abwechslung in der kargen Landschaft sehen, ist für die betroffenen Bäume jedoch ein Problem.