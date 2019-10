Ein gesellschaftliches Vorhaben

02.10.2019, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Mitglieder der Bundestagsfraktion der SPD und Gäste diskutierten über das Klimaschutzgesetz

„Klima schützen per Gesetz?“ war am Montag die zentrale Frage der Diskussionsveranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion in der Kulturkantine der Alten Seegrasspinnerei. Die Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, referierte über das Klimaschutzgesetz und stellte sich in der Diskussionsrunde auch den vielen Fragen der Bürger.