Ein Fest für alle, die sonst niemanden haben

27.12.2019 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Im Kroatenhof waren Menschen eingeladen, die an Heiligabend nicht gerne alleine sind

Ein sehr engagiertes Team ehrenamtlicher Helfer unter Leitung von Pfarrerin Evelyn Helle hat den Bewohnern vom „Kroatenhof“ und Gästen einen liebevoll gestalteten Heiligabend beschert.

Das ehrenamtliche Team unter Leitung von Pfarrerin Evelyn Helle (rechts) hatte für die Bewohner im Kroatenhof und ihre Gäste einen liebevoll gestalteten Heiligabend vorbereitet. der

NÜRTINGEN. Die Idee zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier am Heiligen Abend im „Kroatenhof“, einer altersgerechten, betreuten Wohnanlage in unmittelbarer Nähe vom historischen Zentrum Nürtingens erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Eingeladen dazu werden jeweils alle, die an diesem Abend nicht gern allein sein wollen. Abwechselnd mit der katholischen Kirche als Veranstalter in ihrem Gemeindehaus findet diese besondere Weihnachtsfeier alle zwei Jahre im „Kroatenhof“ statt.