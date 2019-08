Ein Blick in die Baustellen der GWN

29.08.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Von Anschlussunterbringung bis Schulsanierung – die Gebäudewirtschaft Nürtingen gab einen Einblick, woran gearbeitet wird

Die Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN) hatte am Mittwoch zur Baustellenbesichtigung eingeladen. Beispielhaft hatte GWN-Geschäftsführer Eckart Krüger den Neubau in der Gerberstraße, den Umbau des denkmalgeschützten Gesundheitsamtes und die Inselschule in Zizishausen ausgewählt.