Aufgrund der Corona-Pandemie ist es in Großbettlingen zu ein paar Eilentscheidungen gekommenDie Gemeinderatsitzung am Montagabend in Großbettlingen war stark geprägt von den zu treffenden Entscheidungen und Berichten rund um die Corona-Pandemie. Aufgrund der Situation fand die Sitzung auch wieder…

Mehr