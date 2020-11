Schwerpunkte

Ein besonderes Projekt in besonderen Zeiten

04.11.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Die erste digitale Einführungsveranstaltung von „Zeitung in der Schule“ lockte viele Lehrer in den virtuellen Konferenzraum

Es ist gute alte Tradition, dass unsere Projektpartner von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen die Lehrkräfte und Verantwortlichen zur Einführung in die NZ-Kinder- und Jugendprojekte in den Fritz-Ruoff-Saal ihrer Nürtinger Niederlassung einladen. In diesem Corona-Herbst freilich ist alles anders. Und damit ist nach „Zeitung in der Grundschule“ und dem „Zeitungstreff im Kindergarten“ auch das Klassikerprojekt „Zeitung in der Schule“ für die Klassen ab Stufe 8 vom 9. November bis zum 18. Dezember von den besonderen Anforderungen der Coronazeit geprägt.