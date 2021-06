Schwerpunkte

Ehrungen bei der Feuerwehr in Zizishausen

30.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Da coronabedingt in diesem Jahr noch keine Abteilungshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Zizishausen abgehalten werden konnte, waren bisher keine Beförderungen, Ehrungen und Übernahmen aus der Jugend in die aktive Wehr möglich. Nachdem jedoch die Inzidenzzahl einen sehr erfreulichen Wert angenommen hatte, konnte dies nun in einem kleinen feierlichen, coronakonformen Rahmen am vergangenen Donnerstag nachgeholt werden. Feuerwehrkamerad Hamza Al Refaai wurde von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernommen. Abteilungskommandant Ralf Stiner sprach auch vier Beförderungen aus: Feuerwehrkamerad Uli Girschele wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Marc Sobeck in Abwesenheit zum Löschmeister, Uwe Moos zum Oberlöschmeister und Volker Hoss zum Hauptlöschmeister befördert. Karl-Heinz Stradinger blickt auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurück, davon 49 Jahre in der aktiven Wehr und 25 Jahre als Stellvertretender Abteilungskommandant. Steffen Klein wurde für 20 Jahre als Leiter der Abteilungsmaschinistenübungen geehrt. Beide wurden mit Präsenten geehrt. Auf dem Bild zu sehen sind von links: Karl-Heinz Stradinger, Steffen Klein, Uwe Moos, Uli Girschele, Hamza Al Refaai, Volker Hoss, Abteilungskommandant Ralf Stiner, es fehlt Marc Sobeck. pm