Ehrenamtspreis fördert das Miteinander in herausfordernden Zeiten

21.05.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ehrenamtspreis 2022: Zusammen mit der Stiftung der Kreissparkasse sucht unsere Zeitung Einzelpersonen und Gruppierungen, die auch in schwierigen Zeiten an ihre Mitmenschen denken und uneigennützig ihre Hilfe anbieten.

Endlich wieder raus, sich mit Freunden, Nachbarn und Bekannten treffen – diese Erfahrung wissen in diesen Wochen viele Menschen zu schätzen. Zu lange fühlte sich mancher eingesperrt, die Kontaktbeschränkungen sind an vielen Menschen nicht spurlos vorbeigegangen. Spürbar wird dies an vielen Stellen unserer Gesellschaft. „Manche Menschen sind erschöpft und enttäuscht. Etliche fühlen sich mutlos, ängstlich und einsam“, weiß Landrat Heinz Eininger. Der Kreischef ist seit vielen Jahren Schirmherr für den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“, den die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen in diesen Jahr wieder zusammen mit den Zeitungen im Kreis Esslingen ausschreibt. Rücksichtnahme, so der Landrat, sei auf verschiedenen Ebenen bedauerlicherweise fast schon zum Fremdwort geworden. Abstand fördere das Einzelgängertum. „Der soziale Kitt fehlt an vielen Stellen.“