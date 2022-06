Schwerpunkte

Edeka-Center in Nürtingen öffnet und baut weiter um

27.06.2022 14:16, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Der Real-Markt an der Eichendorffstraße ist Geschichte. Seit Montag hat Edeka das Ruder übernommen. Noch wird im Gebäudekomplex fleißig gewerkelt. Das Bioprodukte-Unternehmen Alnatura und die Modekette AWG wollen im Lauf des Jahres ihre ersten Kunden begrüßen.

Im neuen E-Center: Bezirksleiter Sven Beck (links) und Marktleiter Bernd Kelpin Foto: Müller

NÜRTINGEN. Der Parkplatz vor dem einstigen Real- und nun Edeka-Center ist schon am frühen Montagmorgen gut gefüllt. Vieles dürfte denn Kunden noch bekannt vorkommen, doch das wird nicht so bleiben: „Der Edeka-Markt wird kernsaniert“, sagt Marktleiter Bernd Kelpin, der an diesem Morgen zusammen mit Sven Beck, Bezirksleiter bei Edeka Südwest, durch den Gebäudekomplex führt. Auch vor dem Markt stehen noch einige Veränderungen an: „Wir gestalten den Eingangsbereich neu und auch die Parkplätze werden anders strukturiert“, erklärt Kelpin.