Drei Verletzte nach Unfall auf Aldi-Parkplatz im Enzenhardt

Auf dem Parkplatz von Aldi im Nürtinger Enzenhardt kam es gestern Vormittag zu einem heftigen Unfall. Foto: Miskic

NÜRTINGEN. Drei Verletzte und nach ersten Schätzungen Sachschaden von etwa 50 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitag im Enzenhardt. Gegen 11.30 Uhr wollte der 89-jährige Lenker eines VW Golf rückwärts aus einer Parklücke auf dem Aldi-Parkplatz fahren. Aus noch unbekannter Ursache beschleunigte sein Wagen plötzlich und prallte gegen den Unterstand der Einkaufswägen. Eine 83-Jährige, die ihren Einkaufswagen zurückbrachte, wurde zwischen dem Pkw, Einkaufswägen und der Hauswand eingeklemmt. Der 89-Jährige fuhr wieder nach vorne. Dabei streifte der Pkw einen geparkten Smart und kollidierte mit einem geparkten BMW. Die 83-Jährige, der VW-Fahrer und seine 87-jährige Beifahrerin wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo die 83-Jährige stationär aufgenommen wurde. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden nach derzeitiger Kenntnis leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war die Nürtinger Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften angerückt. Ein in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber fertigte Luftbilder an. lp