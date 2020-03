Drei Schulen nach Corona-Fällen zu

13.03.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Kein Unterricht in Ostfildern und Neuhausen

Nachdem am Mittwoch die Nürtinger Albert-Schäffle-Schule eine ganze Klasse in Quarantäne geschickt hat, wurden im Laufe des Abends weitere Schulschließungen beschlossen. So gab die Gemeinde Neuhausen auf den Fildern bekannt, dass die Grund- und die Gemeinschaftsschule bis zum 20. März wegen eines Corona-Falls geschlossen bleiben. Ebenso sämtliche Kindertageseinrichtungen. Auch in Ostfildern ist eine Schule von einer Virusbedingten Schließung betroffen. Die Riegelhof-Realschulschule in Nellingen hat ebenfalls wegen eines bestätigten Corona-Falls bis einschließlich Freitag, 20. März, kein Unterricht stattfindet.

„Es sind aber bislang keine generellen Schulschließungen vorgesehen“, sagt Schulamtsleiterin Corina Schimitzek. Bei den Schließungen handele es sich um Entscheidungen der jeweiligen Kommunen. Sie seien von den Ordnungsämtern der Gemeinden zusammen mit den Schulleitungen vor Ort beschlossen worden. Für die Schüler gebe es jetzt ein Ersatzprogramm. Statt Unterricht stellten die Schulen jetzt Unterrichtsmaterial für zu Hause zur Verfügung. „Die Riegelhof-Realschule hat dafür ein eigenes Webportal eingerichtet“, lobt die Schulamtsleiterin das Angebot der Nellinger Kollegen. Dort könnten sich die Schüler jetzt über das Internet ihre Lernmaterialien herunterladen und bearbeiten. Statt Unterricht im Klassenzimmer gilt also auch für die Schüler derzeit Home-Office.