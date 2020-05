Nürtinger Feuerwehr: Herausforderungen bei Einsätzen in Corona-Zeiten

04.05.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Feuerwehr hat für die Corona-Zeit das komplette Dienstsystem umgeworfen

Das Corona-Virus sorgt in allen gesellschaftlichen Bereichen für Veränderungen. Auch die Feuerwehren müssen auf neue Herausforderungen mit neuen Handlungsweisen reagieren. So rücken weniger Personen pro Fahrzeug zu den Einsätzen aus. Sorgen bereitet in Feuerwehrkreisen ein Bericht über mögliche dauerhafte Lungenschäden nach einer Covid-19-Infektion.

Auch Feuerwehrleute müssen auf das Corona-Virus reagieren und bei Einsätzen häufiger die Schutzausrüstungen tragen. Foto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. Bis jetzt ist Stadtbrandmeister Ralf Bader noch kein Fall einer Corona-Erkrankung innerhalb des Teams der Nürtinger Feuerwehrleute bekannt. Falls sich dies aber einmal ändern sollte, haben die Floriansjünger der Hölderlinstadt bereits Vorkehrungen getroffen, damit dann nicht die komplette Mannschaft in Quarantäne muss und für Einsätze ausfällt. „Wir haben Mitte März angefangen, unser ganzes System komplett zu ändern“, erzählt Florian Henzler, der als Nachfolger von Rolf Binder Kommandant der Feuerwehr-Abteilung Stadtmitte ist. Im Normalfall waren bei einem Alarm noch die 15 Personen zum Einsatz gekommen, die sich am nächsten zum Feuerwehrhaus aufgehalten haben. Bei einem Wohnhausbrand wurden gleich 60 Einsatzkräfte auf einmal alarmiert. Mit dem Beginn der Corona-Krise hat die Nürtinger Feuerwehr nun einen Schichtdienst eingeführt. In der Abteilung Stadtmitte wurde das Einsatzpersonal der Freiwilligen Feuerwehr auf drei Gruppen verteilt. Jede Gruppe hat eine Woche Dienst und danach zwei Wochen frei. Der Vorteil des neuen Systems: „Wenn sich einer den Virus einfängt, was ja auch im Privatleben passieren kann, dann ist die ganze Gruppe automatisch zwei Wochen in Quarantäne“, erklärt Henzler. Somit können zwei Drittel der Abteilung nicht beim Dienst angesteckt werden und bleiben einsatzfähig.