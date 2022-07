Schwerpunkte

Drachenboot-Cup am Samstag in Nürtingen

06.07.2022 13:02, — E-Mail verschicken

Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Am kommenden Wochenende sind auf dem Neckar endlich wieder die Drachen los: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lädt der Ruderclub am Samstag, 9. Juli, ab 11 Uhr zu seinem 17. Nürtinger Drachenboot-Cup an den Ruderclub. Über 20 Teams treten diesmal gegeneinander an, darunter auch drei reine Frauenmannschaften. In Vor- und Hoffnungsläufen sowie Viertelfinal-, Halbfinal und Finalrennen fahren die jeweils 17 Mann und Frau starken Crews die besten Drachenbändiger aus. Zum Spektakel auf dem Wasser wird an Land für das leibliche Wohl gesorgt. Während des Tages gibt es auch eine Einlage mit Trommlern und eine Breakdance-Vorführung. Siegerehrung ist circa um 19 Uhr, danach beginnt die Open-Air-Party mit den Flippmanns, die bis Mitternacht dauern soll. kk