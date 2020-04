Dr.-Vöhringer-Heim meldet 14 infizierte Bewohner

17.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Geschäftsführung will Gerüchten zuvorkommen und informiert umfassend – Bitte um Mithilfe beim Nähen von Schutzkitteln

Wie in einigen anderen Pflegeheimen des Landkreis wurden auch im Dr.-Vöhringer-Heim in Nürtingen mehrere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Mit einer Mitteilung wandte sich die Geschäftsführung gestern an die Öffentlichkeit.

NÜRTINGEN (pm). Zunächst seien die Häuser der Altenpflege nach Beginn der Besuchsverbote die sichersten Orte gegen eine Ansteckung gewesen, heißt es in der Mitteilung. Es sei aber eine Frage der Zeit gewesen, wann das Virus auch dort überspringt. Der Samariterstiftung ist wichtig, dass sowohl Bewohner als auch Mitarbeitende regelmäßig getestet werden. Nur so könne eine konsequente Reaktion im Sinne der Bewohner erfolgen. Infizierte Personen werden isoliert, infizierte Mitarbeitende bleiben zu Hause, könnten aber im Notfall auch bei infizierten Bewohnern nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt eingesetzt werden.