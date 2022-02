Schwerpunkte

Dr. Otto Unger scheidet aus Nürtinger Gemeinderat aus

10.02.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der langjährige Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler scheidet aus dem Nürtinger Gemeinderat aus. Oberbürgermeister Johannes Fridrich würdigte dessen Verdienste und überreichte Ehrenurkunden.

Oberbürgermeister Fridrich würdigte den scheidenden Gemeinderat Unger (links).

NÜRTINGEN. „Mit dem Abschied von Dr. Otto Unger aus dem Gemeinderat geht eine Ära zu Ende“, sagte Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung in der Stadthalle K3N. Unger hatte seinen Wunsch, aus dem Amt zu scheiden, mit dem Erreichen eines gewissen Alters und der langen Zugehörigkeit begründet. Er gehörte erstmals von 1991 bis 1994 dem Gemeinderat an, damals für die Fraktion Unabhängige Freie Bürger (UFB), die heute als Freie Wähler firmieren. Nach einer Pause zog er wieder 2004 in das Gremium ein und führte seitdem seine Fraktion als Vorsitzender an. Künftig fällt diese Rolle Dr. Michael Brodbeck zu.