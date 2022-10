Schwerpunkte

Doktor werden an der Nürtinger Hochschule

31.10.2022

Die HfWU-Professoren Herbes und Roth sind Mitglieder im neuen Promotionszentrum der Hochschulen für angewandte Wissenschaften.

NÜRTINGEN/GEISLINGEN. Im Rahmen des Promotionsverbands der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württemberg können künftig auch Professoren der HAW als Erstbetreuer eine Doktorarbeit betreuen. Zu den Mitgliedern des dafür neu geschaffenen Promotionszentrums gehören auch zwei Professoren der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU).

Unabhängig davon hat das Land neue Promotionskollegs eingerichtet. In einem davon arbeiten die HfWU und die Uni Hohenheim zum Thema Biodiversität zusammen. Der Promotionsverband, dem alle staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg angehören, kann künftig den Doktortitel verleihen. Im September hat das Land eine entsprechende Verordnung erlassen. Im dazugehörigen Forschungszentrum sind besonders forschungsstarke und forschungsaktive Professoren verbunden. So sollen einheitliche Prozesse und Qualitätsstandards sowie der wissenschaftliche Austausch über die Hochschulgrenzen hinweg ermöglicht werden.