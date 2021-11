Schwerpunkte

Digitale Bauakte ab nächstes Jahr

22.11.2021 05:30

NÜRTINGEN. Wer in Nürtingen bauen möchte, hat es mit Beginn des neuen Jahres leichter. Statt Unterlagen in Papierform zusammenzutragen und ins Rathaus zu kommen, können künftige Bauherren das Verfahren am heimischen PC oder mit einem mobilen Endgerät erledigen. Ab dem 1. Januar 2022 startet das Bauverwaltungsamt der Stadt Nürtingen mit dem digitalen Baugenehmigungsverfahren. Sämtliche Bauanträge werden dann digital verarbeitet. Eine Papierakte wird nicht mehr geführt.

Eingereicht wird der Bauantrag über das Portal „service-bw“ des Landes Baden-Württemberg. Sinnvoll ist die Einreichung der Anträge durch die Architekten, da diese die Bauunterlagen im Landesportal unkompliziert aus ihren jeweiligen Fachprogrammen hochladen können. Hierfür müssen die Bauherren gegenüber ihren Architekten eine entsprechende Vollmacht ausstellen. Am Ende des Verfahrens wird die digitale Baugenehmigung gleichfalls über das Landesportal „service-bw“ an die Antragssteller ausgegeben. nt

Nähere Infos auf der Seite des Bürgerbüros Bauen auf der städtischen Homepage unter www.nuertingen.de.