Schwerpunkte

Diese Projekte hat die Klimaschutz-AG der Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen umgesetzt

29.06.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Umwelt- und Klimaschutz wird in der Fritz-Ruoff-Schule seit einigen Jahren groß geschrieben. Viele Projekte wurden in die Tat umgesetzt. Der Gewinn der Bronze-Medaille bei einem bundesweiten Wettbewerb verleiht nun noch einmal einen neuen Schub.

Klamottenbasar mit Umkleidekabine: Das ist ein Projekt der Klimaschutzgruppe.

NÜRTINGEN. Benedict Weber stellt einen Karton mit lauter leeren Kleiderbügeln auf den Boden ab. „Auch der Tisch war mal ganz voll“, sagt das Mitglied der Klimaschutz-AG an der Fritz-Ruoff-Schule und deutet nach hinten, wo noch ein paar kurze und lange Hosen liegen. Daneben stehen Kleiderständer mit verschiedenen Oberteilen. Klamottenbasar heißt das Projekt, bei dem auch der Hausmeister mitgeholfen hat. Er hat einige Stellwände so drapiert, dass Umkleidekabinen entstanden sind. Weitertragen statt wegwerfen, heißt das Motto. Wer seine Klamotten nicht mehr mag, der bringt sie mit in die Schule und oft findet sich ein neuer Abnehmer. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Miriam Kubat, die seit drei Jahren bei der AG dabei ist.