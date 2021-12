Schwerpunkte

Die Wunschliste der Gemeinderatsfraktionen aus Nürtingen zum Haushalt

06.12.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Der Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss befasste sich in der jüngsten Sitzung mit den Haushaltsanträgen der Gemeinderatsfraktionen. In raschen Schritten ging das Gremium die Wunschliste der Kommunalpolitik durch.

Zum Maientagswochenende soll es Gratis-Busverkehr geben. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Weihnachten steht vor der Tür und da dürfen bekanntlich Wunschzettel geschrieben werden. Ähnlich sieht es in der Kommunalpolitik aus: Da steht zwar nicht Weihnachten, aber der Haushaltsplan für das kommende Jahr vor der Tür – und auch hier heißt es für die Fraktionen in dieser Phase Wünsch-dir-was, in Form von Anträgen können die Gemeinderatsfraktionen ihre Akzente für den neuen Stadtetat setzen. Der Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats befasste sich am Mittwochabend mit den Anträgen der Fraktionen.