„Einfach spitze, dass ihr da seid, ja da freuen wir uns sehr“, so erklang es jüngst durch den Garten des evangelischen Kindergartens Jahnstraße in Beuren. Bei Sonnenschein empfingen an diesem Nachmittag rund 30 begeisterte Kinder Jürgen Brixner und seine Frau mit strahlenden Augen. Sie waren…

Mehr