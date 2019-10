„Die Stimme wird noch reinwachsen“

Proben zum Musical „Flötentoni“ haben begonnen – 200 Kinder und Jugendliche sind dabei

In Zeiten von Smartphone und jeder Menge Apps ein gewagtes Spiel – von wegen! Die Mädchen und Jungen an der Mörikeschule in Nürtingen, Grund- und Werkrealschule, haben sich um die Rollen im Musical „Flötentoni“ gedrängelt. Einmal auf der Bühne stehen, einmal das Rampenlicht genießen, für viele junge Künstler ein langgehegter Wunsch.

200 Akteure werden beim „Flötentoni“ auf der Bühne stehen. Foto: von Varendorff

NÜRTINGEN. Mehr als hundert Kinder erzählen die Geschichte von der Flötentoni und der Zeitmaschine Tempora Fuguta durch alle musikalischen Epochen von der Renaissance bis zur Neuzeit. Auch Kinder der städtischen Musikschule, Hip-Hop-Tänzer, ein Orchester, die Line-Dance-Gruppe aus Frickenhausen, der Kindergarten Mühlstraße, die Werkstattband aus Wendlingen, die Stadtkapelle Nürtingen, die Sopranistin Evelyn Fade, das Tänzerpaar Weiss sowie Kinder der Musik- und Jugendkunstschule in Nürtingen sind bei dem musikalischen Projekt mit dabei, das am Freitag, 18. und Sonntag, 20. Oktober, jeweils um 18.30 Uhr in der Mörikehalle in der Bahnhofstraße Aufführung hat.