Die Stadt des mächtigen Löwen

18.08.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer

Sommerrätsel: Professor Dr. Tanja Kühbacher ist in Braunschweig geboren – Über 100 Leser kannten die richtige Antwort

In unserer Quizreihe „Wo komme ich her?“ haben wir vergangenen Donnerstag den Geburtsort von Tanja Kühbacher gesucht. Die Chefärztin der Inneren Medizin an der Medius-Klinik in Nürtingen ist im niedersächsischen Braunschweig aufgewachsen. Gewonnen hat Ingrid Lang aus Wendlingen.

Am Rätsel haben dieses Mal 107 Leser teilgenommen. Die richtige Antwort, nämlich Braunschweig, wussten 101 von ihnen. Ganz einfach war das Rästel nicht, denn sechs Einsendungen transportierten eine falsche Lösung. Dreimal wurde die niedersächsische Universitätsstadt Göttingen genannt, zwei tippten auf Bochum – und einer gar auf Bielefeld.