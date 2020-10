Schwerpunkte

Die schwierige Suche nach Kontakten

29.10.2020, Von Barbara Gosson

Was die Landkreisverwaltung jetzt tut, um den Ausbruch in der Unterkunft Max-Eyth-Straße in den Griff zu bekommen

In der vergangenen Woche wurde das Esslinger Landratsamt mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht genügend getan zu haben, um einen Corona-Ausbruch in der großen Unterkunft in der Max-Eyth-Straße einzudämmen. Was ist in der Zwischenzeit passiert?

Viele der Bewohner in der Max-Eyth-Straße stehen unter Quarantäne. Foto: Just

NÜRTINGEN. Auf unsere gestrige Anfrage hin teilte Andrea Wangner, Pressesprecherin des Landkreises mit, dass es keine neuen Erkenntnisse zur Zahl der Infizierten gibt. Zwischen dem 6. und dem 19. Oktober wurden insgesamt 36 Personen dort positiv getestet, alleine beim letzten großen Test am 19. Oktober waren von 52 getesteten Personen 33 positiv.