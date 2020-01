Die Sauerei nach Silvester

03.01.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Nach dem Fest hat der Nürtinger Bauhof alle Hände voll damit zu tun, die Hinterlassenschaften der Feuerwerker aufzuräumen

Flaschen und Batterien bleiben oft dort liegen, wo die Leute gar nicht wohnen, wie hier auf dem Heller-Parkplatz. Foto: Just

NÜRTINGEN. Nach der Silvesternacht bietet sich an vielen Orten ein Bild wie vom Schlachtfeld. Ausgebrannte Batterie-Feuerwerke, Scherben und Flaschen säumen die Straßen. Nach der Silvesterknallerei fängt für die Mitarbeiter des Nürtinger Bauhofes die Arbeit an.

Bauhofleiter Michael Haußmann berichtet, dass seine Mitarbeiter erst am 2. Januar losziehen, um die Stadt wieder in einen halbwegs ordentlichen Zustand zu versetzen. Zu Neujahr hätte also jeder noch Gelegenheit, seinen Müll wegzuräumen. Am Donnerstag waren 21 Bauhofmitarbeiter in fünf Bezirken unterwegs, um die Hinterlassenschaften der Neujahrsnacht zu beseitigen.