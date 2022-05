Schwerpunkte

Die Pendlerbrezel ist wieder da

30.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Vom 30. Mai bis 3. Juni gibt es Gratisbrezeln für alle Fahrradpendler.

NÜRTINGEN. Anlässlich des Weltfahrradtags am Freitag, 3. Juni, veranstaltet die Initiative „RadKULTUR“ des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg zum zweiten Mal die Aktion Pendlerbrezel. Von Montag bis Freitag erhalten alle, die morgens vor 10 Uhr nachweislich mit dem Rad unterwegs sind, in 663 teilnehmenden Bäckereifilialen im Land eine Brezel gratis.

Auch in Nürtingen können sich Radfahrende die kostenlose Brezel abholen. Bei der Aktion der Initiative „RadKULTUR“ sind die Bäckerei Medla sowie alle Filialen des Bäckerhauses Veit dabei. Mit der fünftägigen Aktion bedanken sich das Verkehrsministerium und die Bäckereien im Land bei allen Menschen, die bereits im Alltag auf das Fahrrad als Verkehrsmittel setzen oder es während dieser Woche ausprobieren.

Die Pendlerbrezel-Woche gipfelt in diesem Jahr in den Weltfahrradtag und rückt die zahlreichen Vorteile des Radfahrens in den Mittelpunkt: Fahrradfahren schont das Klima und hat einen vergleichsweise geringen Flächenverbrauch. Das Fahrrad ist zudem vor allem auf kurzen Strecken ein schnelles und flexibles Verkehrsmittel und damit perfekt für Alltagsstrecken geeignet.

Alle 663 teilnehmenden Filialen, in denen die Gratisbrezeln ausgegeben werden, sind in der interaktiven Karte der „RadKULTUR“ verzeichnet und können unter folgendem Link eingesehen werden: www.radkultur-bw.de/pendlerbrezel. pm