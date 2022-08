Schwerpunkte

Die Pegel am Neckar und seinen Zuflüssen fallen weiter

04.08.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Die Wasserstände im Neckar und seinen Zuflüssen sinken derzeit stetig. Angesichts voraussichtlich weiter ausbleibender Niederschläge könnte es sein, dass an manchen Messstellen bald neue Niedrigwasserwerte gemessen werden können.

Spaziergang auf dem Nürtinger Neckarwehr Foto: Lieb

Tag für Tag brennt die Sonne vom blauen Himmel herunter, Regen ist nicht in Sicht. Das sieht man den Fließgewässern unserer Region deutlich an. Übers Nürtinger Neckarwehr rieselt nur mehr ein Rinnsal. Am Sonntag konnte man gar eine Familie daran entlangspazieren sehen.