Die Paperboys rockten das Nürtinger Weindorf

24.08.2022

Zum ersten Mal wurde im Zuge des Nürtinger Weindorfs zu einer sonntäglich-musikalischen Matinée geladen. Die Paperboys waren angekündigt, und das Publikum nahm bei strahlendem Sonnenschein das Angebot gerne an: Über 150 Gäste nutzten die Gelegenheit dann tatsächlich und ließen sich bei dem ein oder anderen Gläschen Rebensaft von der Akustik-Pop-Formation zu einem klingenden Spaziergang durch die Jahrzehnte der Rock- und Popgeschichte verführen. Dabei setzen die Paperboys mit zwei akustischen Gitarren, einer Cajon, einem Bass und einem E-Piano mit ausgefeiltem dreistimmigem Gesang auf eine große programmatische Bandbreite. Ob Hits von den Rolling Stones, von Bob Seeger oder den Allman und Doobie Brothers: Jeder Song bekommt von Andreas Warausch, Volker Haußmann, Stefan Weber und Matthias Kamp das spezielle Paperboys-Gepräge verpasst – ohne seine zeitlos unvergängliche Charakteristik zu verlieren. Eine ganz besondere Aufgabe kommt dabei Stefan Webers Akkordeon zu: Mal verwandelt sich das von der Band liebevoll „Örgele“ genannte Instrument bei Lindisfarnes „Meet me on The Corner“ klanglich in eine Mundharmonika, um bei Kansas’ Edel-Ballade „Dust in The Wind“ die Rolle eines Streichersatzes zu übernehmen. Spielwitz und -freude sind bei den Paperboys Programm. red Foto: Köhler