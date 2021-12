Schwerpunkte

Die Nummer eins sind auch in Nürtingen Nordmanntannen

22.12.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Viele Christbaumkäufer legen Wert auf regionale Herkunft. Die meisten Bäume entstammen eigenen Kulturen oder kommen aus naheliegenden Regionen, wie Ostalb, Schwäbischer Wald und Schwarzwald.

Im Tiefenbachtal gibt es eine kleine Weihnachtswelt auf dem Tannenhof von Familie Kaplick. Foto: Fritz

NÜRTINGEN. Am Freitag ist Heiligabend. In jedem zweiten deutschen Wohnzimmer steht dann wieder ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, unter dem sich die vielen schön verpackten Geschenke stapeln. Im Großraum Nürtingen gibt es zahlreiche Baumkulturen, in denen lokale Händler ihre Christbäume züchten. Die meisten der in den Wohnungen und Häusern unseres Verbreitungsgebietes stehenden Bäume stammen jedoch aus Aufzuchten von Familienbetrieben des Schwäbischen Waldes, der Ostalb, dem Schwarzwald und dem Sauerland.