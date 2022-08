Schwerpunkte

Die Nürtinger Zeitung kommt in Ihre Gemeinde

06.08.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

In den nächsten Wochen gehen die Redakteurinnen und Redakteure der Nürtinger Zeitung und der Wendlinger Zeitung auf Sommertour und besuchen fünf Gemeinden im Verbreitungsgebiet.

NÜRTINGEN. Was schätzen Sie in Ihrer Gemeinde am meisten? Wo sollte die Kommune dringend nachbessern? Welche Straßen sind absolut desolat? Sind Sie mit der Infrastruktur in ihrem Wohnort zufrieden? Bei unserer Sommertour „Ganz nah dran – wir kommen zu Ihnen“ fahren die Redakteurinnen und Redakteure der Nürtinger Zeitung und der Wendlinger Zeitung in diesem Jahr raus in die Gemeinden und besuchen fünf Orte im Verbreitungsgebiet.