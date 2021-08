Schwerpunkte

Die Nürtinger Volkshochschule setzt mit dem neuen Programm auf einen Mix aus Online- und Präsenzveranstaltungen

04.08.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Im neuen Programm finden sich wieder Präsenzveranstaltungen. Dennoch gibt es auch viele Online-Angebote. Damit sorgt man auch für ein wesentlich weiteres Spektrum mit attraktiven Höhepunkten.

Das neue Programm der Nürtinger Volkshochschule wendet sich an alle Generationen. Foto: Monkey Business

NÜRTINGEN. Natürlich ist es jedes Jahr die Kunst beim Erstellen des neuen Programms der Volkshochschule, an Bewährtem festzuhalten und dennoch Neues anzubieten. So ist es natürlich auch im Jahr zwei der Pandemie. Etwas hat Corona verändert, etwas, das dem Mix seinen eigenen Stempel aufdrückt: Man setzt wieder auf Präsenz – und hält doch auch an Online-Angeboten fest. Denn VHS-Chefin Susanne Ackermann macht keinen Hehl daraus: „Das Digitale hat ungeheuren Schub gewonnen.“