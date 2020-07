Schwerpunkte

Die Nürtinger Pfarrerin Brückner-Walter geht in den Ruhestand

21.07.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Abschiedsgottesdienst unter Corona-Bedingungen für Pfarrerin Barbara Brückner-Walter in der Nürtinger Lutherkirche

Die Begegnungen, die Offenheit und das Vertrauen, das ihr in vielen Gesprächen entgegengebracht wurde, waren bereichernd. Diese besonderen Zusammentreffen wird Barbara Brückner-Walter vermissen. Die Pfarrerin der Lutherkirche verabschiedet sich Ende Juli in den Ruhestand. Ein intensiver, ausgefüllter und manchmal auch anstrengender Berufsalltag endet.

Noch wenige Tage ist der Martin-Luther-Hof die Wirkungsstätte von Barbara Brückner-Walter. Am 26. Juli wird die Pfarrerin verabschiedet. Foto: jh

NÜRTINGEN. 17 Jahre war Barbara Brückner-Walter Pfarrerin im Martin-Luther-Hof in Nürtingen. Der längste Abschnitt in ihrem 38 Jahre währenden aktiven Berufsleben. In Nürtingen war sie die erste Gemeindepfarrerin überhaupt. Eine Seelsorgerin, die es verstanden hat, die Menschen in ihren ganz individuellen Situationen abzuholen. Bei Todesfällen hat sie das Leid mit den Angehörigen ausgehalten. Hochzeiten oder Taufen waren die freudigen Momente, die sie teilen durfte. Ihre Arbeit mit allen Generationen vom Religions- und Konfirmandenunterricht bis hin zu Begegnungen beim Seniorennachmittag empfand sie stets als Bereicherung.