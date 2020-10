Schwerpunkte

Die Nürtinger gehen aus, so lange es noch geht

30.10.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Die Gastwirte in der Region haben sich unterschiedliche Strategien zurechtgelegt, um mit der erneuten Schließung umzugehen

Schließen, Öffnen unter Auflagen, Öffnen unter strengeren Auflagen, jetzt doch wieder schließen. Die Gastronomiebetriebe müssen sich seit März auf immer neue Gegebenheiten einstellen. Nun heißt es wieder „Türen zu“. Wie sehen die Wirtinnen und Wirte in der Region die neuesten Beschlüsse aus Berlin?

Bernd Klingler verkauft sein Essen ab Montag nur noch zum Mitnehmen. Foto: Just

Christer Belser, Inhaber des „Belsers“ in Nürtingen, ist gerade schwer beschäftigt. Noch bis Sonntag können die Menschen nach den alten Regeln essen gehen, dann treten die am Mittwoch von der Bundesregierung beschlossenen Regelungen des „Lockdown light“ in Kraft. Das nutzen sie aus, das Lokal ist gut gebucht. Nur noch außer Haus und in Kantinen darf ab Montag Essen verkauft werden. Die Gäste äußerten darüber Ärger und Unverständnis.