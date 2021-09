Schwerpunkte

Die Musiknacht light in Nürtingen kam gut an

27.09.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Geradezu entfesselt spielten die Bands bei der 24. Musiknacht am Samstag. Die fand Corona-bedingt in einer Light-Version mit fünf Gruppen an fünf Standorten und 600 Gästen statt. Das Experiment war mehr als geglückt.

NÜRTINGEN. „Wir grüßen die blaue Gruppe!“, rief Peter Hardt von den Flippmanns in die Runde. Gerade waren alle Musikfreunde mit blauen Bändern am Handgelenk hereingekommen. Gleich bei der Registrierung im K3N wurde das Publikum mithilfe von verschiedenfarbigen Bändern in fünf Gruppen zu je 120 Leuten eingeteilt. Jede Gruppe hatte einen vorgegebenen Pfad und wanderte von einer Location zur anderen. Die „Blauen“ beispielsweise lotsten die Guides von der Kreuzkirche zum Vorplatz K3N, dann zum Panoramasaal und weiter zum Großen und Kleinen Saal. Wer Gelb oder Grün am Handgelenk trug, hatte eine andere Reihenfolge, sodass die Zuschauer sich nicht in einem Raum begegnen konnten. Die Bands dagegen blieben an immer derselben Location, wo sie fünfmal für eine halbe Stunde spielten. Dazwischen gab es Pausen, in denen man sich bei den Ständen von Caterer Ebermann bedienen konnte.