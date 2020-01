Die Musical-Fahrten unserer Zeitung sind beliebt – „Ghost“-Aufführung begeisterte

Die Musical-Fahrten unserer Zeitung nach Stuttgart-Möhringen sind bei den Leserinnen und Lesern seit Jahren stark nachgefragt. Das Paket mit Busfahrt, Eintrittskarte, Pausen-Sekt und Begleitung durch Mitarbeiterinnen unserer Zeitung (linkes Bild) kommt gut an. Vergangene Woche stand die Aufführung „Ghost“ auf dem Programm. Der Kultfilm „Ghost“ zog in den 1990er-Jahren Generationen in seinen Bann: Demi Moore und Patrick Swayze wurden über Nacht zum Traumpaar der Filmgeschichte und die „Unchained Melody“ avancierte zum absoluten Kultsong. Seit November vergangenen Jahres begeistert die Bühnenfassung im Palladium-Theater das Publikum, insbesondere auch mit verblüffenden Elementen aus dem Illusionstheater. Spektakuläre Tanzszenen, ein ausdrucksstarkes Ensemble sowie beeindruckende magische Effekte sorgen für ein packendes Musical-Erlebnis voller Romantik, Spannung und Humor. Organisiert von der Nürtinger Zeitung und Wendlinger Zeitung war die Vorstellung im Palladium-Theater in Möhringen wieder ausverkauft (Bild rechts). Neben 412 Teilnehmern der Nürtinger Zeitung und Wendlinger Zeitung waren Leser von sieben weiteren Tageszeitungen aus ganz Baden-Württemberg dabei. Alle Zuschauer waren von den tollen Darbietungen und den ausdrucksstarken Liedern begeistert. Mit Standing Ovations wurde das „Ghost“-Ensemble am Ende der Vorstellung gefeiert. Die meisten der Zuschauer nahmen den Bus-Service in Anspruch, der sie in der Nähe ihres Wohnortes abholte und nach der Vorstellung wieder nach Hause brachte. ah/Fotos: Trinkhaus